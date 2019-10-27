Лондон, 27 октября, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Правительство Великобритании намерено разрешить китайской телекоммуникационной компании Huawei участвовать в создании частных сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве и государственных службах безопасности.

(сс) Maurizio Pesce Смартфон Huawei

По данным издания, представители британского правительства в последние несколько дней провели ряд встреч, на которых обсуждалась возможность участия китайских компаний в проектах по развёртыванию инфраструктуры 5G. В ходе этих встреч была сформирована позиция, не предусматривающая строго запрета на участие Huawei в таких проектах.

Напомним, ранее запрет на использование оборудования китайской компании Huawei при развёртывании сетей 5G был принят правительством США. Представители американского правительства отмечали, что готовы пересмотреть некоторые аспекты сотрудничества со странами-партнёрами, если там не будут приняты подобные меры. В частности, госсекретарь США Майк Помпеозаявлял, что США может отказаться от обмена разведданными с союзниками, которые продолжат использовать китайское телекоммуникационное оборудование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре сотрудник «Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов» Янка Эртель рассказала, что правительство Германии готово принять новые стандарты в сфере безопасности, не предусматривающие запрета на использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE.