* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 27 октября, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Спецоперацию по ликвидации лидера исламистов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели спецслужбы США. Об этом со ссылкой на анонимный источник в администрации президента сообщает 27 октября агентство Reuters. Указанный источник не раскрыл подробностей спецоперации и не сообщил о ее результатах. Однако ранее Newsweek со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что в ходе операции аль-Багдади был ликвидирован.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Напомним, вечером 26 октября президент США Дональд Трамп заявил о том, что произошло что-то важное. Позже в Белом доме анонсировали важное сообщение, которое президент сделает в 09:00 по местному времени.

* организация, деятельность которой запрещена в РФ.