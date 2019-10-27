Вена, 27 октября, 2019, 03:42 — ИА Регнум. Несмотря на то, что многие европейские страны недовольны действием антироссийских санкций, никто не может решится заявить об этом публично. Переломить ситуацию могла бы группа стран, заявил бывший австрийский посол в России Фридрих Бауэр, передает 27 октября РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Формат

«Многие страны не рады: мы не рады, итальянцы, частично немецкая промышленность. Но политически продвинуться не получается», — сетует австриец.

По мнению дипломата, мнение одной страны не сможет изменить ситуацию. «В вопросе санкций кто-то один мог бы встать и сказать: «Я не участвую в этих санкциях». Таким образом санкциям придет конец, но вместе с ними — и тому, кто это скажет, — пояснил Бауэр. — Поэтому никто и не может отважиться. Нужна группа стран, которая выступит против санкций».

Кроме того, экс-посол считает, что антироссийские санкции вредят всем, кроме американцев. Для России же ограничительные меры частично идут на пользу.

Напомним, австрийский дипломат Фридрих Бауэр был послом в России с 1990 по 1995 год.