Анкара, 26 октября, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин рассказал о маршрутах патрулирования военной полиции России, об этом 26 октября сообщает RT.

Mil.ru Российская военная полиция в Сирии

«26 октября колонны российской военной полиции осуществили патрулирование по маршрутам Каракозак — Кобани — Коран и обратно, Камышлы — Факира, Камышлы — Сималька», — отметил командующий в комментарии изданию.

Напомним, Вооруженные силы России осуществляют патрулирования приграничных территорий Сирии в соответствии с соглашением, достигнутым во время переговоров президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом по поводу урегулирования конфликта на севере Сирии.