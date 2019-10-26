Киев, 26 октября, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

«Президент (Владимир Зеленский) пообщался (в Золотом) с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск», — отметили в пресс-службе президента.

Как сообщало ИА REGNUM, акции «Нет капитуляции», участники которых выступают против присоединения Киева к «формуле Штайнмайера», прошли на Украине 25 октября.

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