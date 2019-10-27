Дар-эс-Салам, Танзания, 27 октября, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Танзании Паламагамба Кабуди заявил, что Танзания воспользуется своими возможностями председателя Сообщества развития Юга Африки (САДК) для оказания давления на Великобританию и США, с тем чтобы данные страны сняли санкции с Зимбабве.

(сс) Matthias Ripp Танзания

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, выступая на специальной конференции, посвященной вопросам санкций и дальнейшей судьбе Африки, Кабуди, являющийся также председателем Совета Министров САДК, сообщил, что санкции идут вразрез с уставом ООН.

«Предыдущая страна, являвшаяся председателем САДК начала движение за отмену санкций с Зимбабве, мы продолжим его до тех пор, пока ограничения не будут сняты. Когда подойдет наш срок, следующая страна также продолжит требовать снятия санкций», — подчеркнул Кабуди.