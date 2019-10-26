Москва, 26 октября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. 26 октября в Дарвиновском музее открывается выставка «Ботаническая иллюстрация: наука памяти», организованная Ассоциацией художников ботанического искусства.

Cc Cybersky Государственный Дарвиновский музей в Москве

В экспозиции представлены редкие книги из фондов Дарвиновского музея, уникальная и тиражная графика, а также природоохранные плакаты второй половины ХХ века. Современность представлена как произведениями в жанре классической ботанической иллюстрации, так и экспериментальными работами молодых авторов.

Как сообщают организаторы, одним из украшений выставки стали изящные гравюры из знаменитой книги Марии Сибиллы Мериан «Метаморфозы суринамских насекомых» (1726 г.). Эту художницу считают законодательницей моды на ботаническую иллюстрацию.

Познакомятся зрители и с акварелями из пятого тома книги Пьера-Жозефа Редуте «Лилейные» (1802 — 1816 г.г.), «Иллюстрированной книгой для детей» Фридриха Бертуха, а также работами современных мастеров ботанической иллюстрации.