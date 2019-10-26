Вашингтон, 26 октября, 2019, 05:04 — ИА Регнум. Министерство юстиции США начало проверку обстоятельств, при которых было возбуждено уголовное дело в отношении гражданки России Марии Бутиной. Об этом сообщил ТАСС её адвокат Роберт Дрисколл.

(сс) Coolcaesar Штаб-квартира министерства юстиции США

По словам юриста, данный шаг американское ведомство предприняло после получения от него письма, в котором содержалась новая информация, свидетельствующая о возможных нарушениях закона со стороны следствия. Письмо, как уточнил Дрисколл, было передано им в министерство ещё в июле.

Как передавало ИА REGNUM, отбывшая тюремный срок по обвинению в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России» Мария Бутина вышла на свободу и в ночь на 26 октября вылетела из Майами в Москву самолётом «Аэрофлота».

В посольстве России в Вашингтоне, комментируя ситуацию после освобождения Бутиной, заявили, что «всё больше американских политиков понимает абсурдность выдвинутых против неё обвинений».