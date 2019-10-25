Москва, 26 октября, 2019, 02:05 — ИА Регнум. Самолет авиарейса SU-111, на борту которого находится освобожденная из американской тюрьмы российская гражданка Мария Бутина, вылетел из Майями в Москву, свидетельствуют данный онлайн-табло «Аэрофлота».

Андрей Грук ИА Красная Весна Самолеты авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево»

Согласно его данным, самолет вылетел на десять минут раньше запланированного. Прибытие рейса с Марией Бутиной ожидается в 11:39 по московскому времени. Самолет приземлится в столичном аэропорту «Шереметьево».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гражданка России Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы, села в самолет и приготовилась к вылету в Москву. По расписанию рейс должен прибыть в российскую столицу в 12:15 по московскому времени 26 октября. В аэропорту ее встретят родители, прилетевшие в Москву из Барнаула.