Москва, 26 октября, 2019, 01:51 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередную ноту протеста со стороны Киева в связи с отправкой российской гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября МЧС России направило в Донецк и Луганск 88-ю по счёту партию гуманитарной помощи. Колонна автомобилей доставила в Донбасс около 600 тонн грузов, в том числе медикаменты и детские продовольственные наборы.

После этого МИД Украины направил Москв дежурную ноту протеста, назвав конвой с гуманитарной помощью «контрабандным».