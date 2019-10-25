Вашингтон, 26 октября, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Освобожденная из американской тюрьмы российская гражданка Мария Бутина села в самолет и готовится к вылету в Москву, сообщает РИА Новости.

Андрей Грук ИА Красная Весна Самолет авиакомпании «Аэрофлот»

Сообщается, что Бутина вылетит рейсом Su-111, который приземлится в столичном аэропорту «Шереметьево» 26 октября в 12:15 по московскому времени. Отмечается, что российская гражданка сидит у окна в самом конце воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее родители Марии Бутиной вылетели в Москву из Барнаула для встречи дочери. Сообщалось, что ее отец уже находится в российской столице.