Сантьяго, 26 октября, 2019, 01:00 — ИА Регнум. Число вышедших на митинг протеста в столице Чили Сантьяго превысило 500 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы мэрии на официальной странице в Twitter.

twitter @KarlaEnAccion Протестующие в Сантьяго

«Новый доклад карабинеров свидетельствует о присутствии более 500 тысяч человек… На данный момент митинг проходит мирно», — говорится в сообщении.

В Чили на 25 октября запланирована самая масштабная протестная акция за историю страны. В настоящее время люди занимают не только центральную площадь, но и ближайшие улицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Чили начались акции протеста из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте. В первые же дни мирные демонстрации переросли в столкновения с полицией и уличные беспорядки. Несмотря на решение властей отменить повышение цен на проезд и предложение социальных реформ, протесты в Чили продолжаются.