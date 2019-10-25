Москва, 25 октября, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Задача Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — сформировать единый евразийский ювелирный бренд. Об этом по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Москве сегодня, 25 октября, заявил председатель ЕЭК Тигран Саркисян, сообщает Sputnik.

О том, что оборот драгоценных металлов и камней, а также вопросы вывода такой продукции на экспорт требуют особого внимания, заявил в ходе заседания совета и председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

По его словам, подписание международного договора об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и камнями на территориях ЕАЭС «станет одним из этапов работы по продвижению союзной ювелирной продукции, а также обеспечит взаимное признание пробирных клейм».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также Евразийская экономическая комиссия поставила задачу отменить роуминг во всём Евразийском союзе.