Белград, 25 октября, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Сербия имеет полное право заключать соглашения с другими странами и организациями до тех пор, пока она не станет членом Европейского союза. Об этом 25 октября заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич в связи с подписанием соглашения о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом.

Кукрыниксы. Большой вопрос. 1971

«В день вступления в Европейский союз Сербия должна будет отказаться от двусторонних соглашений о свободной торговле», — приводит её слова белградское издание Blic.

Косьянчич подчеркнула, что это не новое условие, а общее правило, которое применяется ко всем странам — кандидатам на членство в ЕС, и Сербия в рамках переговоров о вступлении также взяла на себя обязательство отказаться от всех двусторонних торговых соглашений к моменту принятия в объединение.

Как сообщает издание, в Брюсселе также указали на то, что несмотря на вступление Сербии на рынок свободной торговли ЕАЭС, важнейшим торговым партнёром республики по-прежнему остаётся Европейский союз, на долю которого в настоящее время приходится 63% внешнего торгового оборота Сербии при «удовлетворительном росте и динамике» показателя.

«На Россию приходится менее 10% от общего объёма сербской торговли, а европейские инвестиции в Сербию в десять раз превышают российские», — приводит агентство комментарий Еврокомиссии.

Помимо этого, в Брюсселе напомнили Белграду о взятых на себя обязательствах в ходе переговоров о вступлении последовательно приводить свою внешнюю политику и политику в области безопасности в соответствие с общими подходами Евросоюза.

Как передавало ИА REGNUM, премьер-министр Сербии Ана Брнабич, главы правительств стран ЕАЭС и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян 25 октября в Москве подписали соглашение об установлении зоны свободной торговли между Сербией и Евразийским союзом.

Переговоры со странами ЕАЭС об унификации торгового режима, итогом которых должно было стать создание зоны свободной торговли, Белград вёл с 2016 года. До сегодняшнего дня Сербия уже имела отдельные соглашения о свободной торговле с тремя членами ЕАЭС — Россией, Белоруссией и Казахстаном, при этом некоторые положения этих соглашений различались.

За 2018 год оборот внешней торговли между Сербией и ЕАЭС составил порядка $2 млрд. В Белграде ожидают, что подписание соглашения откроет для Сербии широкий доступ к рынку более чем в 180 млн потребителей и позволит расширить объёмы и виды экспортируемых товаров.

Сербия в 2012 году получила статус страны — кандидата в члены Евросоюза, а в 2015 году руководство ЕС начало официальные переговоры с властями республики. Сроками возможного получения Сербией полноправного членства в ЕС называются 2023−2025 годы. Вместе с тем одним из наиболее проблемных и до сих пор неурегулированных вопросов на пути членства страны в объединении остаётся односторонне отделившийся от неё край Косово.