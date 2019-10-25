Рост цен на нефть будет недолгим — OANDA
Лондон, 25 октября, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Рост нефтяных цен не продлится слишком долго из-за общего замедления мирового экономического роста, 25 октября передает агентство Reuters.
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Нефть
«Замедление глобальной активности приведет к падению спроса… Это не займет слишком много времени», — отмечает старший аналитик OANDA Джеффри Халли.
В настоящий момент нефть Brent находится на отметках выше $61 за баррель. К росту нефтяных цен привело резкое снижение уровня запасов в США.
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