Лондон, 25 октября, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Рост нефтяных цен не продлится слишком долго из-за общего замедления мирового экономического роста, 25 октября передает агентство Reuters.

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«Замедление глобальной активности приведет к падению спроса… Это не займет слишком много времени» , — отмечает старший аналитик OANDA Джеффри Халли.

В настоящий момент нефть Brent находится на отметках выше $61 за баррель. К росту нефтяных цен привело резкое снижение уровня запасов в США.

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