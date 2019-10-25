Вашингтон, 25 октября, 2019, 20:17 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Китай «близки к завершению» первой фазы торгового соглашения, 25 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Согласно заявлению офиса торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, стороны «продвинулись по конкретным вопросам» и «продолжат непрерывные обсуждения».

Как сообщало ИА REGNUM, о первой фазе торгового соглашения между США и Китаем было объявлено ещё 11 октября. Ожидается, что соглашение будет «финализировано» до середины ноября.

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