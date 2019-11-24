Москва, 25 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

25 ноября

25 ноября 1941 года миноносцы Северного флота при поддержке британских кораблей нанесли удар по норвежскому порту Варде, который использовался немецкой армией как важная военно-морская база.

Минский подпольный обком белорусской компартии организовал партизанский штаб, объединивший все отряды партизан Минской, Полесской и Пинской областей Белоруссии.

25 ноября 1942 года СССР подписал с Францией соглашение об участии частей французских ВВС в военных операциях на территории Советского Союза.

25 ноября 1943 года войска правого крыла Белорусского фронта вышли к Днепру в районе Ново-Быхова. Другие части фронта в рамках Гомельско-Речицкой операции форсировали реку Березина у Горвали. В результате Красная армия с трёх сторон подступила к Гомелю. Немецкие войска попытались отступить из междуречья Сожа и Днепра, а также из самого города, однако столкнулись с советской 48-й армией.

Центр и левое крыло 1-го Украинского фронта отошли на рубеж Черняхов — Великие Голяки, на котором остановили продвижение немецких войск. Другие части Красной армии нанесли удар по нападающим в районе Брусилова.

25 ноября 1944 года Красная армия освободила 7 населённых пунктов на территории Чехословакии, западнее и северо-западнее города Чоп.

Ставка приказала 1-му Украинскому фронту подготовить и провести во взаимодействии с войсками 1-го Белорусского фронта наступление на кельце-радомскую группировку противника в Польше.