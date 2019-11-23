Москва, 24 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

24 ноября

24 ноября 1941 года Военный совет Ленинградского фронта принял постановление о строительстве зимней фронтовой автомобильной трассы от станции Заборье Северной железной дороги до Ладожского озера, поскольку запасы зерна на восточном берегу Ладоги были небольшими, а важный перевалочный пункт, город Тихвин, был занят немецкой армией.

24 ноября 1942 года началась Великолукская наступательная операция войск Калининского фронта с целью завладеть важными железнодорожными узлами в Великих Луках и Новосокольниках, а также для недопущения переброски немецких частей к Сталинграду.

Взятые в окружение в районе станицы Распопинской румынские части вынуждены были капитулировать. Красная армия взяла в плен 27 тыс. человек.

24 ноября 1944 года закончилась Моонзундская наступательная операция Ленинградского фронта, в результате которой была полностью освобождена территория Эстонской ССР.