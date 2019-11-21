Москва, 22 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

22 ноября

22 ноября 1941 года начала действовать «Дорога жизни» по льду Ладожского озера от порта Осиновец до портов Кобона и Лаврова, связавшая блокадный Ленинград с советским тылом.

Великобритания в ответе на послание СНК от 8 ноября сформулировала первую задачу, которую должна решить организация послевоенного мира: не позволить Германии в третий раз напасть на союзников.

22 ноября 1942 года части Юго-Западного фронта вышли к Дону районе города Калач-на-Дону. Восточнее города, в районе Советском, появились передовые войска Сталинградского фронта.

22 ноября 1943 года войска правого крыла Белорусского фронта ударом из района Пропойска в Могилёвской области прорвали немецкую оборону.

22 ноября 1944 года в результате продолжительных боёв войска 64-го и 75-го корпусов 3-го Украинского фронта расширили плацдармы на правом берегу Дуная и объединили их.