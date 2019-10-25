Москва, 25 октября, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) надеется, что уже 26 октября Мария Бутина прилетит в Москву, и обещает ей дальнейшую поддержку, передает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Надеюсь, что уже завтра Маша благополучно прилетит в Москву, где ее будут встречать отец и близкие люди», — отметил Слуцкий.

Из политического заключения ей удалось выйти почти через полтора года и то только благодаря тому, что Бутина вынуждена была пойти на сделку со следствием и оговорить себя, признав вину за то, чего не совершала.

Комитет Госдумы по международным делам выделил в отдельное досье вопросы защиты граждан РФ, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом.

«Машу Бутину удалось отстоять общими усилиями, будем оказывать ей поддержку и дальше», — заверил Слуцкий.