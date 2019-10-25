Волгоград, 25 октября, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Бывший председатель Волгоградской городской думы Андрей Косолапов назначен на должность заместителя губернатора региона. Он будет курировать развитие ЖКХ и ТЭК региона, решение экологических задач, сообщили 25 октября в пресс-службе правительства области.

Volgsovet.ru Андрей Косолапов

В администрации региона состоялись и другие кадровые назначения. Заместителями губернатора стали ещё три человека. Владимир Попков будет курировать вопросы в сфере культуры, физической культуры и спорта, а также деятельность комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Роман Беков назначен председателем комитета промышленности и торговли, кроме того, в его ведении будет работа областного комитета по труду и занятости населения. Василий Иванов возглавит комитет сельского хозяйства и будет отвечать за деятельность комитета ветеринарии.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Волгоградской городской думы Андрей Косолапов сложил свои полномочия 25 октября.