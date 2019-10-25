Аддис-Абеба, 25 октября, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Министерство обороны Эфиопии заявило, что оно развернуло военные силы в районах, затронутых недавними протестами. Генерал-майор Мохамед Тессема, директор по вопросам воспитания и связей с общественностью заявил журналистам, что солдаты сил безопасности размещены в городах Амбо, Бишофту, Бейл-Роуб, Адама, Моджо, Дыре-Дауа и Харар. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Fdremod.gov.et Мохамед Тессема

Генерал сообщил, что вооруженные силы работают в сотрудничестве с местными офицерами безопасности, жителями и молодежью для стабилизации ситуации и восстановления мира в этих районах. Сейчас военные деблокируют перекрытые дороги, сказал Тессема, добавив, что коммерческие центры также возвращаются к штатной работе. По словам генерал-майора, задержка с развертыванием вооруженных сил в некоторых районах допустила нанесение серьезного ущерба населению страны.

Военные силы будут продолжать свои усилия до тех пор, пока не будет восстановлен прочный мир, сказал генерал, добавив, что поскольку роль гражданской общины велика, то будет трудно восстановить мир только с помощью вооруженных сил. Генерал-майор призвал общественность активно сотрудничать с военными.