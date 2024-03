Лос-Анджелес, США, 25 октября, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Веном может получить камео (эпизодическую роль) в предстоящем кинокомиксе «Морбиус, живой вампир», главную роль в котором исполнит Джаред Лето. Об этом 25 октября сообщил портал We Got This Covered.

Цитата из кф Веном. реж Рубен Флейшер. 2018. США Веном

Источники сообщили, что Sony попытается расширить свою киновселенную так же, как их коллеги из Disney. По имеющейся информации, Эдди Брок появится в картине в виде персонажа, находящегося в бегах (судя по всему, это будет как-то связано с сюжетом сиквела «Венома»).

Премьера фильма «Морбиус, живой вампир» запланирована на 30 июля 2020 года. В фильме, кроме Джареда Лето, также снимутся Адриа Архона, Джаред Харрис, Мэтт Смит и Тайриз Гибсон.