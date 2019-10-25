Магас, 25 октября, 2019, 17:49 — ИА Регнум. В 2019 году в Ингушетии было выявлено 2003 нарушения, совершенные потребителями газа. Ущерб от них поставщику «голубого топлива» составил 327 млн рублей, сообщили 25 октября ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Назрань».

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С материалами по фактам выявленных нарушений компания обратилась в правоохранительные органы. В результате уже привлечены к ответственности 572 абонента — нарушителя. По 26 фактам возбуждены уголовные дела.

Как отметили в компании, основными видами нарушений по-прежнему являются самовольное подключение к газовым сетям, незаконное потребление газа и задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало 2019 года Ингушетия входила в пятерку субъектов РФ, население которых накопило самые большие долги за газ — 1,131 млрд рублей.