Москва, 25 октября, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Война на Юго-Востоке Украины выгодна ее властям и многим мировым игрокам, считает политолог Анатолий Баранов. Об этом он заявил 25 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Почему мы думаем, что эта война кому-то мешает? — сказал Баранов. — Это замечательная война, которая достаточно локальна. Никому из крупных игроков не угрожает. Это такой вялотекущий конфликт, которых в мире много. Если завтра эта война закончится, тут же возникнут социальные, экономические вопросы, за которые придется отвечать. А тут есть замечательная война, на которую можно всё списывать».

Между тем миссия президента Украины Владимира Зеленского, по мнению Баранова, состоит в приватизации украинских земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации «в той или иной степени» одобряют 37% жителей Украины.