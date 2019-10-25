Брюссель, 25 октября, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Руководство НАТО считает, что нынешняя ситуация на северо-востоке Сирии является неустойчивой, и намерено прорабатывать варианты «долговременных международных решений», заявил 25 октября журналистам генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Об этом Столтенберг сообщил, комментируя инициативы Германии по созданию «многосторонней» зоны безопасности в Сирии.

Напомним, в Москве уже «оценили» это предложение, высказанное министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, и отметили его бесполезность.

На данный момент ситуация на севере Сирии урегулируется в рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.

«Мы приветствуем наблюдаемое снижение насилия, но на этой основе нам нужно создать более долгосрочное и устойчивое решение», — сказал Столтенберг по данному вопросу.

«Приветствую инициативы относительно того, как мы можем это делать скоординировано в международном плане», — добавил генсек НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день ситуация на северо-востоке Сирии фактически не нуждается в присутствии сил НАТО, так как после ухода оттуда военных США ряд территорий возвращается под власть Дамаска.