Москва, 25 октября, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не сможет стать правее своего предшественника Петра Порошенко, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 25 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Зеленский почему-то считает, что если постепенно отходить от своих позиций, то с националистами удастся договориться, — сказал эксперт. — Зеленскому хотелось бы, чтобы всё успокоилось, и у него было желание что-то менять. Но если в Европе увидят, что обязательства, которые были взяты Зеленским, в том числе в Париже, не исполняются, то она может снять санкции (с РФ — прим. ИА REGNUM). А Зеленский никогда не будет правее Порошенко. Он никогда не сможет договориться с радикалами таким образом, чтобы они его посчитали своим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 октября на Украине прошли акции «Нет капитуляции». Их участники — члены радикальных националистических организаций выступают против присоединения Киева к «формуле Штайнмайера».