Москва, 25 октября, 2019, 17:07 — ИА Регнум. По факту убийства военнослужащих в ЗАТО Горный Забайкальского края возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 25 октября, официально сообщил СКР.

Sledcom.ru Следственный Комитет Российской Федерации

Следователи прямо указывают, что своих сослуживцев расстрелял военнослужащий по призыву войсковой части 54 160 рядовой Рамиль Шамсутдинов. Ему предъявлено обвинение по п."а» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП с расстрелом сослуживцев произошло 25 октября. Погибли два офицера и шестеро их сослуживцев. Ещё двое находятся в тяжелом состоянии.

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