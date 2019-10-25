Москва, 25 октября, 2019, 17:01 — ИА Регнум. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Москва, Казань, Калининград, Санкт-Петербург, а также города Золотого кольца стали самыми популярными городами для экскурсий по России этой осенью, сообщают «Известия». Великий Устюг и туры выходного дня на автобусе из Москвы также привлекают все больше путешественников.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Никольский кафедральный собор. Казань

Речь идет именно об организованных группах туристов и об экскурсионных турах, спрос на которые держится на уровне 2018 года. Особенно большим спросом такой вид отдыха пользуется во время ноябрьских праздников и осенних школьных каникул. Путевка в среднем обходится путешественнику в 12−15 тысяч рублей, траты на дорогу не учтены, и длится 3−4 дня. Однако цены на короткие поездки по российским городам в ближайшем будущем могут вырасти — разница может составить до 10%.

По прогнозам АТОР, двух-трехдневное путешествие по России во время ноябрьских праздников будет стоить туристам в среднем 25−30 тысяч рублей с учетом дороги — что как раз на 10% выше показателей прошлого года.