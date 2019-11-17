Москва, 18 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

18 ноября

18 ноября 1941 года немецкие войска наступали на фронте от Тулы до Богородицка. Главными их целями были захват переправ через реку Оку и защита от контрудара с восточной стороны ударной группировки 2-й танковой армии.

18 ноября 1942 года завершилось оборонительное сражение на Волге, ознаменовавшее конец оборонительного этапа Сталинградской битвы.

18 ноября 1943 года силы Белорусского фронта заняли на правом берегу Днепра город Речица, служивший немецким войскам ключевым коммуникационным узлом и важным опорным пунктом для обороны.

18 ноября 1944 года в ходе Моонзундской операции в Эстонии, после более чем месяца боёв войска Ленинградского фронта прорвали оборону противника на полуострове Сырвеи и начали наступление в южном направлении.