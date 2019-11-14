Москва, 15 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

15 ноября

15 ноября 1941 года началась Клинско-Солнечногорская операция войск Западного фронта, которая предотвратила обход немецкими частями Москвы с севера, лишила немцев возможности обстреливать город из дальнобойной артиллерии и создала условия для контрнаступления.

Под Тулой немецкие войска взяли город Богородицк, однако Красная армия продолжала успешно отражать атаки на саму Тулу и на советские коммуникации, в которых противник нёс большие потери.

15 ноября 1942 года немецкая армия предприняла третью попытку прорвать оборону советских войск на туапсинском направлении, однако встретила упорное сопротивление.