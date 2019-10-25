Переезд ОСК в Петербург ожидается летом 2020 года — Полтавченко
Санкт-Петербург, 25 октября, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Процесс переезда штаб-квартиры АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) из Москвы в Петербург займет около года, а его окончание запланировано на середину 2020 года. Об этом заявил 25 октября председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Идет оформление документов, думаю, что в середине следующего года», — заметил Полтавченко после церемонии спуска на воду боевого ледокола «Иван Папанин» на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге.
Напомним, в Петербурге находятся не только крупнейшие судостроительные заводы и конструкторские бюро, но и Главный штаб ВМФ, заказывающий боевые корабли и суда обеспечения, а также крупные гражданские заказчики ОСК, такие как «Газпром» и «Газпром нефть».
Крупнейшая судостроительная компания России — «Объединенная судостроительная корпорация» учреждено в 2007 году. 100% акций акционерного общества находится в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах Федерации — от Калининграда до Владивостока, от Северодвинска до Астрахани.