Санкт-Петербург, 25 октября, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Процесс переезда штаб-квартиры АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) из Москвы в Петербург займет около года, а его окончание запланировано на середину 2020 года. Об этом заявил 25 октября председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Георгий Полтавченко

«Идет оформление документов, думаю, что в середине следующего года», — заметил Полтавченко после церемонии спуска на воду боевого ледокола «Иван Папанин» на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге.

Напомним, в Петербурге находятся не только крупнейшие судостроительные заводы и конструкторские бюро, но и Главный штаб ВМФ, заказывающий боевые корабли и суда обеспечения, а также крупные гражданские заказчики ОСК, такие как «Газпром» и «Газпром нефть».

Крупнейшая судостроительная компания России — «Объединенная судостроительная корпорация» учреждено в 2007 году. 100% акций акционерного общества находится в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах Федерации — от Калининграда до Владивостока, от Северодвинска до Астрахани.