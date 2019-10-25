Вашингтон, 25 октября, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Гражданке России Марии Бутиной не предъявили бы обвинения в работе в США иностранным агентом в случае, если бы у неё было бы не российское гражданство. Об этом 25 октября рассказал адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.

Pavel Starikov Мария Бутина

«Если бы она не была русской, — а дело Бутиной нельзя отделять от среды, в которой оно появилось, — то я ни на секунду не сомневаюсь, что ей не предъявили бы обвинения», — приводят РИА Новости слова Дрисколла.

В качестве примера для сравнения он привёл визиты в США бывших военных Израиля, приезжающих в страну с лекциями и продвижением имиджа израильской армии.

«Эти люди ездят по нашей стране, действуя как агенты израильских властей», — подчеркнул Роберт Дрисколл и добавил, что в данном случае вероятность осуждения таких людей как иностранных агентов является нулевой.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат Марии Бутиной рассказал о том, как осужденная в США женщина с российским гражданством жила в американской тюрьме.