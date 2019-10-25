Москва, 25 октября, 2019, 11:43 — ИА Регнум. На протяжении многих десятилетий США грубо попирают нормы международного права, распространяя свою юрисдикцию на весь мир, считая свою власть мировым правительством и мировым судом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя дело российской гражданки Марии Бутиной.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Дело Марии Бутиной — всего лишь один эпизод огромной череды грубейших нарушений США норм международного права, — сказал Шаповалов. — Это кража людей за границей, захват заложников и осуждение в США многих российских граждан. Это оказание давления и шантажа на другие правительства с целью принудить их выдать тех или иных лиц американскому правосудию. Дело Ассанжа — самый яркий пример. Это финансовый шантаж. США ведут себя в отношении всех остальных стран мира, словно они колониальная держава, захватившая весь мир и претендующая на то, что её суды и её полицейские, её чиновники являются мировой властью».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американский суд в апреле 2019 года приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы, признав её виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». По мнению властей США, Бутина налаживала связи с высокопоставленными американцами с целью продвижения российско-американских отношений.