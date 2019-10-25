Москва, 25 октября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Родственники и коллеги должников должны быть защищены от воздействия коллекторов — эту позицию они должны обозначить на момент формирования долга. Об этом заявила вице-спикер Госдумы в ходе заседания президиума Совета законодателей, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

«Я предлагаю ввести так называемую презумпцию невиновности для родственников и коллег, которые сегодня подвергаются воздействию коллекторов, и единственным основанием того, чтобы коллекторы не предъявляли претензии к ним вместо должника, является заявление, удостоверенное еще чуть ли не нотариально этими людьми», — заявила Яровая.

По ее словам, такие нормы позволят защитить близких должника от общения с коллекторами против их согласия. Так, по ее словам, сегодня третьи лица становятся объектами давления и претензий со стороны коллекторов, что противоречит принципам правоотношений, индивидуальной свободы и личной ответственности за принятые решения.

«Я предлагаю сделать так, чтобы позиция граждан, которые не имеют долговых обязательств и являются родственниками и коллегами, формировалась на момент формирования долга. Чтобы не возникало ситуаций, когда коллекторы вводят в круг своего насильственного воздействия вообще неограниченный круг лиц», — отметила Яровая.