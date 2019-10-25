Москва, 25 октября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Со следующей недели в Москве ожидается понижение температуры до минусовых отметок, а стало быть, московским автолюбителям пора заменить летние шины своих машин зимними. Об этом 25 октября сообщает Центр организации дорожного движения Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Эксперты ЦОДД призвали водителей не забывать о том, что в условиях пониженных температур хорошего сцепления с дорожным покрытием от летней резины ждать не приходится. Кроме того, они рекомендовали заняться сменой шин загодя, дабы потом не тратить драгоценное время в очередях у точек шиномонтажа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты недавнего опроса показали, что около 4% респондентов предпочитают всесезонные шины, а 2% опрошенных зимой вообще не ездят на личном транспорте. Из тех, кто меняет свои шины перед каждым сезоном, порядка 60% хранят неиспользуемую «резину» в дилерском центре. Ещё 20% опрошенных ответили, что предпочитают хранить шины в гараже, 11% — на балконе, а 5% — на даче. А вот 4% респондентов находят место под шины у себя в квартире.