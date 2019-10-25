Сеул, 25 октября, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Южная Корея откажется от статуса развивающейся страны во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра финансов Хон Нам Ки.

Южная Корея

По его словам, данное решение было принято в качестве уступки США.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп настоял лишить статуса «развивающихся» стран те страны, которые соответствуют определенным критериям.

Среди критериев были выделены: членство в «Большой двадцатке» (G20), членство в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), высокий уровень дохода по версии Всемирного банка, на страну приходится более 0,5% мировой торговли.

Известно, что Южная Корея сохраняла статус развивающейся страны с 1995 года для защиты сельскохозяйственной отрасли.