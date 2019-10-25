Астана, 25 октября, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана. Об этом 25 октября сообщил журналистам глава казахского минэнерго Канат Бозумбаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Да, мы согласовали основные параметры соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов. Точка», — заявил Бозумбаев в ответ на вопрос о согласовании поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию.

Также он рассказал, что сторонами согласован текст соглашения, и можно сказать, что это сделано на все 100%.

Кроме этого, глава казахского минэнерго подчеркнул, что в этом соглашении будут указаны правила и условия поставок нефти и нефтепродуктов, а не конкретные объёмы поставок.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, в сентябре текущего года замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов рассказал, что официальный Минск намерен импортировать из Казахстана ежегодно 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов.