Москва, 25 октября, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.

Труд и качество. Советский плакат

Так, наиболее востребованы будут бухгалтеры, педагоги, электрогазосварщики, повара, кондитеры, токари, машинисты насосных установок, электромеханики по лифтам, официанты и бармены.

Также востребованы будут дефицитные профессии, среди которых электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, менеджер контроля качества биотехнологического производства.

Помимо этого, будут востребованы «ключевые профессии», например специалисты по большим данным и облачным приложениям, и «уникальные профессии», которые относятся, например, к сфере нанотехнологической индустрии.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России с 2013 по 2018 год наиболее существенно выросли заработные платы работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

За пять лет в указанной категории средняя месячная зарплата поднялась с 25,2 тыс. рублей до 43,9 тыс. рублей, прирост составил 74%. Далее идут сельское и лесное хозяйство, охота и рыбоводство, где за пять лет зарплата работников увеличилась с 16,3 тыс. рублей до 28,1 тыс. рублей (+73%).

В сфере здравоохранения и предоставления соцуслуг прирост составил 63% (с 24,5 тыс. рублей в 2013 году до 40 тыс. рублей в 2018 году).

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