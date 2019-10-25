Берлин, 25 октября, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Глава фракции Социал-демократической партии ФРГ в бундестаге Рольф Мютцених поставил под сомнение членство Турции в НАТО в свете военной операции Анкары против сирийских курдов. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном 25 октября интервью газете Funke Mediengruppe.

NATO Training Mission-Afghanistan Турецкие солдаты

По словам политика, государства НАТО взяли на себя обязательство «не только делиться ценностями, но и уважать международное право». «Вторжение турецких войск на север Сирии отнюдь не оправдывается правом самообороны. Мои сомнения в отношении Турции возросли — не только после покупки российских зенитных ракет», — отметил Мютцених.

Он подчеркнул, что генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу необходимо оценить, какие последствия турецкая операция в Сирии будет иметь для её роли в НАТО. «На генерального секретаря НАТО возлагается большая задача. Ему придётся сказать, убеждён ли он в надёжности Турции», — сказал депутат.

Мютцених также высказался за полное прекращение экспорта вооружений в Турцию. «Лидеры ЕС договорились воздержаться от дальнейших разрешений на экспорт оружия в Турцию, и я считаю, что необходимо ввести эмбарго на его поставки в масштабах всей Европы», — отметил немецкий политик.

Напомним, накануне глава Пентагона Марк Эспер заявил, что вторжение Турции в Сирию было «необоснованным» и поставило в «ужасное положение» Североатлантический альянс.