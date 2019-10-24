Москва, 25 октября, 2019, 02:10 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело факту отравления содержащихся под стражей в следственном изоляторе «Матросская тишина». Об этом 24 октября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Сизо-матросска.рф СИЗО «Матросская тишина»

Как уточняется, в ходе проверки, проведённой в СИЗО-1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве, был установлен факт осуществления незаконного оборота наркотических средств на режимной территории.

По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённый в следственном изоляторе», а также части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Напомним, 17 октября стало известно, что в «Матросской тишине» в ходе проверки были выявлены четверо арестантов с признаками опьянения. Все они были направлены в больницу для обследования.

Позднее в столичном управлении ФСИН сообщили, что , что причиной отравления стало употребление арестантами лекарства-миорелаксанта, применяемого при инсультах и спазмах, а также при лечении алкоголизма.