Вашингтон, 25 октября, 2019, 01:26 — ИА Регнум. Отбывшая тюремный срок в США гражданка России Мария Бутина 25 октября будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси во Флориде в миграционный центр Майами, откуда в тот же день вылетит в Москву. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов со ссылкой на Госдепартамент США.

(сс) Aaron Siirila Посольство России В США

«На этом, мы очень надеемся, закончится самый тяжёлый этап в жизни россиянки. Желаем ей скорейшего воссоединения с родными и близкими, восстановления сил после выпавших на её долю нелегких испытаний», — добавил посол.

Напомним, ранее Анатолий Антонов сообщил, что самолёт с Марией Бутиной должен прибыть в Москву утром в субботу, 26 октября.