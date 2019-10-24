Лондон, 24 октября, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Нефть марки Brent выросла в ходе торгов четверга, однако не дошла до отметки $62 за баррель, 24 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мировой эталон» завершил сессию с ростом на 50 центов (0,8%), на отметке $61,67 за баррель. Днем ранее нефть Brent поднялась в цене на 2,5%.

Нефть марки WTI подорожала на 26 центов (0,5%), до $56,23 за баррель. Рост марки в ходе сессии 23 октября составил 2,8%.

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