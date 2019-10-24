Копенгаген, 24 октября, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Дания отказалась от инициативы направить 14 военных хирургов в Сирию. По словам министра обороны Дании Трине Брамсен, в этом отпала необходимость после вывода американского контингента из северной части страны.

Флаг Дании

«Дания — одно из очень немногих европейских государств, которое согласилось направить своих военнослужащих в Сирию по просьбе США. Однако в условиях вывода американских сил из региона мы не видим смысла в отправке туда наших военных хирургов», — заявила глава датского военного ведомства. Трине Брамсен неоднократно обращала внимание на то, что многие из европейских стран отказались от предоставления помощи, несмотря на призывы Белого дома. В состав отряда должны были войти 14 военнослужащих. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Изначально данная акция была озвучена социал-демократическим правительством Дании в качестве одного из четырех шагов по «укреплению внешнеполитического профиля страны».