Главы Эфиопии и Египта договорились в Сочи о мирном решении вопроса ГЭС
Аддис-Абеба, 24 октября, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в кулуарах российско-африканского саммита в курортном городе Сочи. Главы двух стран обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес для двух стран, а также согласились разрешить спор по поводу строительства ГЭС «Возрождение» Эфиопии мирными средствами как можно скорее. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.
Ранее на заседании парламента Эфиопии, посвященном вопросам депутатов премьеру, Абий Ахмед объявил о планах встретиться с египетским лидером для обсуждения вопросов, касающихся ГЭС «Возрождение». В своем заявлении премьер-министр заявил, что Эфиопия не намерена причинять вред странам, расположенным ниже по течению. Строительство плотины принесет пользу как Эфиопии, так и народам Судана и Египта.
После встречи в Сочи премьер заявил, что провел плодотворную дискуссию с президентом ас-Сиси. Абий Ахмед добавил, что обе страны стремятся работать вместе, основываясь на беспроигрышном подходе и тем самым обеспечивая благо для своих народов. Заявив, что озабоченность Египта связана с процессом наполнения плотины, он добавил, что стороны договорились о создании технического комитета, который рассмотрит данный вопрос, а затем передаст его на обсуждение лидерам для принятия решения.
«Проект не должен быть в центре внимания, таким образом. Мы обсудили совместную программу озеленения для накопления осадков, на что президент ас-Сиси отреагировал положительно», — сказал премьер. Кроме того, Абий заявил, что попытка некоторых СМИ создать конфликт между двумя странами в конечном итоге потерпит неудачу, в то время как проект будет продолжать реализовываться.