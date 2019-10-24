Аддис-Абеба, 24 октября, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в кулуарах российско-африканского саммита в курортном городе Сочи. Главы двух стран обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес для двух стран, а также согласились разрешить спор по поводу строительства ГЭС «Возрождение» Эфиопии мирными средствами как можно скорее. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Kremlin.ru ПРезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на саммите Россия – Африка

Ранее на заседании парламента Эфиопии, посвященном вопросам депутатов премьеру, Абий Ахмед объявил о планах встретиться с египетским лидером для обсуждения вопросов, касающихся ГЭС «Возрождение». В своем заявлении премьер-министр заявил, что Эфиопия не намерена причинять вред странам, расположенным ниже по течению. Строительство плотины принесет пользу как Эфиопии, так и народам Судана и Египта.

После встречи в Сочи премьер заявил, что провел плодотворную дискуссию с президентом ас-Сиси. Абий Ахмед добавил, что обе страны стремятся работать вместе, основываясь на беспроигрышном подходе и тем самым обеспечивая благо для своих народов. Заявив, что озабоченность Египта связана с процессом наполнения плотины, он добавил, что стороны договорились о создании технического комитета, который рассмотрит данный вопрос, а затем передаст его на обсуждение лидерам для принятия решения.

«Проект не должен быть в центре внимания, таким образом. Мы обсудили совместную программу озеленения для накопления осадков, на что президент ас-Сиси отреагировал положительно», — сказал премьер. Кроме того, Абий заявил, что попытка некоторых СМИ создать конфликт между двумя странами в конечном итоге потерпит неудачу, в то время как проект будет продолжать реализовываться.