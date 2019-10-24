Минск, 24 октября, 2019, 22:07 — ИА Регнум. «Надо признать, что все мы серьезно больны» — непонятно на каком основании заявил глава МИД республики

Bundesministerium für Europa Владимир Макей

В аккаунте МИД Белоруссии в социальной сети Facebook опубликовано послание министра иностранных дел постсоветской республики Владимира Макея: чиновник указал на надобность признать его больным вместе с не ищущими правды в истории минского визита российского эстрадного деятеля Филиппа Киркорова.

«В связи с визитом Филиппа Киркорова в Минск вспоминается прекрасная фраза Михаила Жванецкого: «Я настолько низко пал, что дискредитировать меня невозможно». Я не обращал бы внимания на сообщения, связанные с приездом Филиппа Киркорова в Минск, если бы это касалось только меня. Но речь идёт о моей семье и об ушатах выливаемой грязи, к тому же неграмотно и невежественно написанной. Мы все, наверное, уже настолько низко пали, что не можем верить в нормальные человеческие отношения, дружбу, порядочность, искренность», — сказано в сообщении, опубликованном на странице МИД Белоруссии в американской социальной сети.

«Владимир Макей, министр иностранных дел, друг Филиппа Киркорова» опубликовал своё личное сообщение 24 октября на официальном аккаунте МИД республики в Фейсбуке. Такого еще не было. Не зря в соцсетях, как и на официальной странице МИД РБ в Фейсбуке, заклеймили размещение данного сообщения как грандиозный «эпик фейл».

Макей также проинформировал о длительной дружбе с Киркоровым, которая ведет свое начало с 2000-х годов, а также о желании российского шоумена «побывать на творческом вечере супруги». Вероятно, речь идёт о жене Владимира Макея: 22 октября в минском концертном зале «Минск» состоялся творческий вечер жены министра Веры Поляковой.

Также глава МИД Белоруссии проинформировал: «Да, должен признать, что подкуп Филиппа с нашей стороны был. Он и сопровождающие его лица не платили за билеты на творческий вечер, а пришли по пригласительным. Это аж 60 рублей или 30 долларов. Более того, мы поужинали с ним, а назавтра ещё и попили кофе, если кого это интересует. Более того, он ещё назавтра вечером пришёл по пригласительным на спектакль».

Макей посоветовал интересующимся его персональными перелётами на личных самолётах из Германии и обратно «посмотреть на соответствующий график работы на сайте МИД».

«Неужели кому-то действительно доставляет удовольствие побольнее ущипнуть другого, заклеймить его позором, оболгать, не пытаясь даже получить хоть крупицу правды? Если это действительно сегодня доминирующая черта в нашем менталитете, то надо признать, что все мы серьезно больны», — сказано в официальном сообщении главы МИД Белоруссии.