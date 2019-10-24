Гонконг, Китай, 24 октября, 2019, 21:00 — ИА Регнум. В Гонконге прошел митинг в поддержку движения за независимость испанской Каталонии, 24 октября передает агентство Reuters.

David Tubau Протест за независимость Каталонии

Несколько сотен демонстрантов с каталонскими флагами и транспарантами обратились к протестующим в Каталонии и призвали их «бороться за свободу вместе».

Протесты в Гонконге, начавшиеся после попытки властей принять закон об экстрадиции в континентальный Китай, продолжаются несколько месяцев. В Каталонии протесты возобновились в середине октября, после суда над лидерами «сепаратистов» в Мадриде.

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