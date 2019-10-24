Вашингтон, 24 октября, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс заявил перед очередными торговыми переговорами с Китаем, что США «больше не верят», что демократические преобразования в Китае произойдут только благодаря экономике, 24 октября передает агентство Reuters.

(сс) Gage Skidmore Майк Пенс

«Америка и ее лидеры больше не верят, что экономическое взаимодействие само по себе превратит авторитарный коммунистический Китай в свободное и открытое общество с уважением к частной собственности, верховенству закона и международным правилам торговли», — заявил Пенс.

Пенс обвинил Китай в «ограничении прав и свобод» и нарушении «обязательных международных соглашений» по Гонконгу.

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