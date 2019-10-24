Анкара, 24 октября, 2019, 19:21 — ИА Регнум. Министры обороны стран НАТО встречаются в этот четверг, 24 октября, и пятницу, 25 октября, в Брюсселе, чтобы проанализировать, помимо прочих конфликтов, тяжелую ситуацию на северо-востоке Сирии, пишет сегодня, 24 октября, испанское издание El Pais. Вторжение Турции на эту территорию и очевидный союз президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным вызвали тревогу у европейских партнеров по НАТО, опасающихся, что со столь важным для них единством альянса будет покончено.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Российский уклон» Эрдогана, который уже смутил своих союзников по НАТО покупкой у Москвы системы противоракетной обороны, обнажил серьезную брешь в альянсе как раз в тот момент, когда организация почувствовала угрозу из-за постоянных предупреждений президента США Дональда Трампа, что он может от нее отказаться. «Если не поддерживать единство, альянс взлетит на воздух», — высказались источники в высокопоставленных европейских кругах.

Призывы успокоиться, поступающие со стороны США (американцы уверяют, будто держат под контролем ситуацию в Сирии благодаря плану прекращения огня, обговоренному с Анкарой), не смогли развеять опасения европейских союзников. «Некоторые из них во главе с Францией с неприкрытым изумлением наблюдают за сговором своего партнера, Турции, с традиционным соперником НАТО — Россией», — поясняет El Pais.