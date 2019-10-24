Новосибирск, 25 октября, 2019, 02:00 — ИА Регнум. В Новосибирске с сегодняшнего дня, 25 октября, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра ожидаются неблагоприятные погодные условия. На протяжении трёх дней, с 25 по 27 октября, в городе прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра до 18 м/с, сообщили ИА REGNUM в мэрии муниципалитета.

Плохая погода

Сегодня днём температура воздуха составит +2…+4 °С; 26 октября ночью −1…−3 °С, днём +1…+3 °С; 27 октябряночью −2…−4 °С, днём +6.+8 °С.

На дорогах возможно гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирские спасатели попросили автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными из-а возможного гололёда.